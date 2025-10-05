Рейтинг@Mail.ru
11:48 05.10.2025
Умер бывший директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев
происшествия, москва
Происшествия, Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Бывший директор издательства "Правда" Вячеслав Леонтьев погиб в Москве, проводится проверка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Тело Леонтьева 1938 года рождения было обнаружено накануне на Молодогвардейской улице. Предварительно, смерть не носит криминальный характер, вероятно, он покончил с собой", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас по факту смерти проводится проверка.
 
Происшествия
Москва
 
 
