ВС России освободили Кузьминовку в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 05.10.2025 (обновлено: 13:57 05.10.2025)
ВС России освободили Кузьминовку в ДНР
ВС России освободили Кузьминовку в ДНР
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2025
ВС России освободили Кузьминовку в ДНР

ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка.
За сутки потери противника на этом участке фронта составили:
  • до 130 военных;
  • три ББМ;
  • девять автомобилей;
  • артиллерийское орудие;
  • станция РЭБ;
  • склад боеприпасов.
