МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Кузьминовка в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы также нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Райгородок, Резниковка, Иванополье, Алексеево-Дружковка и Константиновка.
За сутки потери противника на этом участке фронта составили:
- до 130 военных;
- три ББМ;
- девять автомобилей;
- артиллерийское орудие;
- станция РЭБ;
- склад боеприпасов.
22 июня 2022, 17:18