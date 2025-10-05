Рейтинг@Mail.ru
Религия
 
20:28 05.10.2025 (обновлено: 20:29 05.10.2025)
В главном буддийском монастыре Тувы "Тубтен Шедруб Линг". Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лоден Шераб (имя в миру - Долаан Уржанай) стал новым камбы-ламой (верховным ламой) Республики Тува, сообщает российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
С октября 2020 года пост камбы-ламы Тувы занимал Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар).
«

"В Туве избрали нового камбы-ламу: Лодена Шераба (в миру - Долаан Уржанай), что стало важным событием для буддийского сообщества республики и открыло новые перспективы для его развития", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Фонд камбы-ламе пожелал, чтобы его деятельность была плодотворной, а итоги труда способствовали росту и процветанию буддийского образования.
Как уточнил фонд, Шераб окончил обучение в индийском монастыре "Дрепунг Гоманг", где получил ученую степень геше. Сейчас он возглавляет Российский буддийский университет, который откроется при монастыре "Тубтен Шедруб Линг" 23 октября.
