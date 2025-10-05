https://ria.ru/20251005/kamby-lama-2046534480.html
В Туве избрали нового камбы-ламу
В Туве избрали нового камбы-ламу - РИА Новости, 05.10.2025
В Туве избрали нового камбы-ламу
Лоден Шераб (имя в миру - Долаан Уржанай) стал новым камбы-ламой (верховным ламой) Республики Тува, сообщает российский Фонд содействия буддийскому образованию... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T20:28:00+03:00
2025-10-05T20:28:00+03:00
2025-10-05T20:29:00+03:00
религия
в мире
буддизм
республика тыва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868422649_0:50:3400:1963_1920x0_80_0_0_071050ed0ac476429c04fba2f35eaf97.jpg
https://ria.ru/20251003/buddizm-2046091869.html
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868422649_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_0862d0a064a7946d1ca389076972610a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буддизм, республика тыва
Религия, В мире, Буддизм, Республика Тыва
В Туве избрали нового камбы-ламу
Лоден Шераб стал новым камбы-ламой Тувы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Лоден Шераб (имя в миру - Долаан Уржанай) стал новым камбы-ламой (верховным ламой) Республики Тува, сообщает российский Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям.
С октября 2020 года пост камбы-ламы Тувы занимал Гелек Нацык-Доржу (Сергек Сарыглар).
«
"В Туве избрали нового камбы-ламу: Лодена Шераба (в миру - Долаан Уржанай), что стало важным событием для буддийского сообщества республики и открыло новые перспективы для его развития", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
Фонд камбы-ламе пожелал, чтобы его деятельность была плодотворной, а итоги труда способствовали росту и процветанию буддийского образования.
Как уточнил фонд, Шераб окончил обучение в индийском монастыре "Дрепунг Гоманг", где получил ученую степень геше. Сейчас он возглавляет Российский буддийский университет, который откроется при монастыре "Тубтен Шедруб Линг" 23 октября.