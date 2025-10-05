Рейтинг@Mail.ru
Трофейный броневик Сougar отправили в зону СВО, заявил Кадыров - РИА Новости, 05.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 05.10.2025 (обновлено: 03:53 05.10.2025)
Трофейный броневик Сougar отправили в зону СВО, заявил Кадыров
Трофейная бронемашина американского производства Сougar отправлена обратно в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
Трофейный броневик Сougar отправили в зону СВО, заявил Кадыров

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 5 окт — РИА Новости. Трофейная бронемашина американского производства Сougar отправлена обратно в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Сегодня решил отправить обратно в зону проведения специальной военной операции трофейный "Кугуар". Это тяжёлая бронемашина, произведённая в США. Она находится на вооружении ряда стран НАТО", — написал он.
Из Чечни в зону СВО направлены почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров
Вчера, 00:34
При этом Кадыров напомнил, что автомобиль забрали у украинских боевиков во время наступательных действий. Теперь эта бронемашина будет служить интересам России, хоть она и уступает по своим характеристикам отечественным аналогам бронемашин в этом классе, которые зарекомендовали себя как более надежные и выносливые, добавил глава Чечни.
Российские военные применили трофейный пулемет в Днепропетровской области
8 августа, 05:33
 
