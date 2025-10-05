https://ria.ru/20251005/kadyrov-2046439718.html
Трофейный броневик Сougar отправили в зону СВО, заявил Кадыров
Трофейная бронемашина американского производства Сougar отправлена обратно в зону СВО, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.10.2025
