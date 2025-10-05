Рейтинг@Mail.ru
19:30 05.10.2025
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху
в мире, израиль, германия, биньямин нетаньяху, дональд трамп, фридрих мерц, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Германия, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль продолжит давить на ХАМАС для освобождения заложников

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Израиль продолжит оказывать давление на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения заложников и обеспечения безопасности страны.
"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху побеседовал с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Лидеры обсудили план Дональда Трампа и согласились с необходимостью продолжать оказывать давление на ХАМАС, чтобы добиться освобождения всех похищенных", - сообщила канцелярия Нетаньяху.
Нетаньяху поблагодарил канцлера Мерца за поддержку Израиля со стороны Германии, и заявил, что Израиль "будет продолжать действовать решительно, пока не будут достигнуты все цели войны, включая возвращение всех похищенных и обеспечение безопасности Израиля".
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Нетаньяху удивился заявлению Трампа о готовности ХАМАС к миру, пишут СМИ
4 октября, 04:05
 
В миреИзраильГерманияБиньямин НетаньяхуДональд ТрампФридрих МерцХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
