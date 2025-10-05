Израиль продолжит оказывать давление на ХАМАС, заявил Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил, что Израиль продолжит оказывать давление на палестинское движение ХАМАС с целью освобождения заложников и обеспечения безопасности страны.

ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия Нетаньяху сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.