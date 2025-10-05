В Ивано-Франковске прогремела серия взрывов

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Новая серия взрывов прогремела в Ивано-Франковске на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее в воскресенье украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковске на фоне воздушной тревоги.
«
"Слышна серия взрывов в Ивано-Франковске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В регионе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Чернигове прогремели два взрыва
Вчера, 05:12