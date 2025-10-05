Хинштейн рассказал о работе по возвращению вывезенных в Сумы суджан

Женщина на одной из улиц в освобожденной Судже. Архивное фото

КУРСК, 5 окт - РИА Новости. Работа по возвращению вывезенных ВСУ на территорию Сумской области жителей курского Суджанского района не прекращается, это долгий и кропотливый процесс, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

« "Навестил наших людей, которые накануне вернулись из украинского плена. Все 10 суджан были размещены в ПВР, один из них сейчас находится на лечении в больнице. Пообщался, посмотрел условия проживания и поздравил двух жительниц приграничья с Днём рождения и Днём учителя. Восемь долгих месяцев эти люди провели на вражеской земле", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале

Он добавил, что возвращенным жителям приграничья помогают с оформлением документов и выплат.

"Сейчас самый насущный вопрос — сертификаты, их будем выдавать в приоритетном порядке. Николай Иванович из Заолешенки намерен вернуться домой. Некоторым необходимо вступить в наследство, поможем подготовить документы. У Натальи Анатольевны дом не был в собственности. Сертификат ей, увы, не положен. Но мы постараемся помочь ей также вернуться в район, когда это будет возможно", - сообщил Хинштейн.

По его словам, куряне ждут восстановления родной Суджи и мечтают вернуться к прежней жизни.