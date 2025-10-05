https://ria.ru/20251005/hinshtejn-2046507799.html
Хинштейн рассказал о работе по возвращению вывезенных в Сумы суджан
Хинштейн рассказал о работе по возвращению вывезенных в Сумы суджан
Работа по возвращению вывезенных ВСУ на территорию Сумской области жителей курского Суджанского района не прекращается, это долгий и кропотливый процесс, заявил РИА Новости, 05.10.2025
Хинштейн рассказал о работе по возвращению вывезенных в Сумы суджан
Курский губернатор Хинштейн: работа по возвращению пленных суджан продолжается
КУРСК, 5 окт - РИА Новости. Работа по возвращению вывезенных ВСУ на территорию Сумской области жителей курского Суджанского района не прекращается, это долгий и кропотливый процесс, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
заявляла РИА Новости, что ещё десять жителей Курской области
, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию.
«
"Навестил наших людей, которые накануне вернулись из украинского плена. Все 10 суджан были размещены в ПВР, один из них сейчас находится на лечении в больнице. Пообщался, посмотрел условия проживания и поздравил двух жительниц приграничья с Днём рождения и Днём учителя. Восемь долгих месяцев эти люди провели на вражеской земле", - сообщил Хинштейн
в своем Telegram-канале
.
Он добавил, что возвращенным жителям приграничья помогают с оформлением документов и выплат.
"Сейчас самый насущный вопрос — сертификаты, их будем выдавать в приоритетном порядке. Николай Иванович из Заолешенки намерен вернуться домой. Некоторым необходимо вступить в наследство, поможем подготовить документы. У Натальи Анатольевны дом не был в собственности. Сертификат ей, увы, не положен. Но мы постараемся помочь ей также вернуться в район, когда это будет возможно", - сообщил Хинштейн.
По его словам, куряне ждут восстановления родной Суджи и мечтают вернуться к прежней жизни.
"Конечно, переживают за земляков, которые всё ещё остаются в плену, тем более что некоторые семьи оказались разлучены... Работа по возвращению наших соотечественников не прекращается ни на секунду — это долгий и кропотливый процесс. И я верю, что скоро все куряне будут дома, со своими родными и близкими", - отметил губернатор региона.