В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
Изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:41:00+03:00
в мире
грузия
украина
в мире, грузия, украина
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
Маградзе: изъятое в Грузии оружие было приобретено по указанию с Украины