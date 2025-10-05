Рейтинг@Mail.ru
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
17:41 05.10.2025
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий - РИА Новости, 05.10.2025
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий
Изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских... РИА Новости, 05.10.2025
в мире
грузия
украина
https://ria.ru/20250223/premer-2001125691.html
грузия
украина
в мире, грузия, украина
В мире, Грузия, Украина
В СГБ Грузии рассказали об изъятии оружия для диверсий

Маградзе: изъятое в Грузии оружие было приобретено по указанию с Украины

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Вид на президентский дворец в Тбилиси
Вид на президентский дворец в Тбилиси
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Вид на президентский дворец в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Изъятые оружие, боеприпасы и взрывчатка, предназначавшиеся для проведения диверсии, были приобретены по указанию грузинского представителя одного из украинских военных подразделений, заявил замглавы СГБ Грузии Лаша Маградзе на брифинге.
"Согласно материалам дела, по указанию одного из грузинских представителей действующего на Украине военного подразделения… гражданин Грузии Б.Ч. приобрел в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества",- заявил Маградзе.
Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Премьер Грузии заявил, что кризиса на Украине можно было избежать
23 февраля, 14:26
 
В мире, Грузия, Украина
 
 
