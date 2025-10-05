В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов

ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.