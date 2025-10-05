Рейтинг@Mail.ru
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
17:12 05.10.2025 (обновлено: 17:18 05.10.2025)
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
2025
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов

СГБ Грузии изъяло оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии на выборах

ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.
