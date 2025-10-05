https://ria.ru/20251005/gruziya-2046510871.html
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов - РИА Новости, 05.10.2025
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T17:12:00+03:00
2025-10-05T17:12:00+03:00
2025-10-05T17:18:00+03:00
грузия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987879373_0:105:3043:1817_1920x0_80_0_0_097ce76134265dc85d94eb21df692b03.jpg
https://ria.ru/20251005/gruziya-2046484901.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/07/1987879373_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6cd3ed3b602728c0e8d15e8f6b5d56ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире
В Грузии изъяли взрывчатку, предназначенную для диверсии в день выборов
СГБ Грузии изъяло оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии на выборах
ТБИЛИСИ, 5 окт - РИА Новости. Служба государственной безопасности Грузии изъяла в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатку, которые предназначались для диверсии в день выборов в субботу, заявил на брифинге первый замглавы СГБ Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября",- заявил Маградзе.