Прокуратура Франции начала расследование гибели фотокора на Украине

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) инициировала расследование в связи с гибелью на Украине французского фотокорреспондента Антони Лалликана, который сопровождал украинскую армию на фронте, передает агентство Франс Пресс.
«
"Расследование было поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти", - говорится в публикации со ссылкой на заявление PNAT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте. Макрон утверждал, что журналист погиб якобы в результате "атаки российских беспилотников". По заявлению Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан "был на задании" от фотожурналистского агентства Hans Lucas, базирующегося во французском городе Каркасон. Организация также утверждает, что "в ходе этой же атаки" пострадал ещё украинский журналист.