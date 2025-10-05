Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 05.10.2025
Прокуратура Франции начала расследование гибели фотокора на Украине
в мире, украина, франция, донбасс, эммануэль макрон
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) инициировала расследование в связи с гибелью на Украине французского фотокорреспондента Антони Лалликана, который сопровождал украинскую армию на фронте, передает агентство Франс Пресс.
"Расследование было поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности и преступлениями на почве ненависти", - говорится в публикации со ссылкой на заявление PNAT.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели французского фотокорреспондента, который сопровождал украинскую армию на фронте. Макрон утверждал, что журналист погиб якобы в результате "атаки российских беспилотников". По заявлению Международной федерации журналистов (IFJ), это произошло на Донбассе, где Лалликан "был на задании" от фотожурналистского агентства Hans Lucas, базирующегося во французском городе Каркасон. Организация также утверждает, что "в ходе этой же атаки" пострадал ещё украинский журналист.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВСУ грозят журналистам преследованием за несанкционированные публикации
