Забытые жемчужины советского кино: неизвестные фильмы 80-х

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Советский кинематограф 1980-х — отдельная вселенная. Да, мы привыкли вспоминать "Любовь и голуби", "Формулу любви" или "Того самого Мюнхгаузена". Эти картины стали культовыми и не теряют популярности. Но рядом с ними существовали другие фильмы, порой смелые, философские, а иногда и очень необычные. Они не всегда попадали в широкий прокат, некоторые не были поняты зрителями сразу, а о некоторых просто забыли.

Сегодня, когда прошло уже несколько десятилетий, эти работы смотрятся совсем по-другому.

"Парад планет". Про философию и одиночество

Фильм режиссера Вадима Абдрашитова рассказывает о шести мужчинах среднего возраста, которые после военных сборов решают немного задержаться и поехать в деревню. Казалось бы, ничего особенного. Но поездка оборачивается своеобразным путешествием внутрь себя.

Они не виделись двадцать лет, за это время стали буквально "разными планетами". Каждый герой живет своей жизнью, но судьба снова сводит их вместе. Эта встреча — возможность взглянуть на прошлое, сравнить мечты юности и реальность.

Критики отмечали:

"Парад планет" — это кино о свободе, когда герои вдруг понимают, что можно вырваться из привычного круга забот, из бесконечного колеса работы и семейных обязанностей. И в этом состоянии обретенной свободы они почти счастливы.

Фильм наполнен метафорами, его хочется пересматривать и размышлять над каждым диалогом.

"Просто ужас!": обмен телами еще до Голливуда

Еще до того, как в США сняли десятки комедий о "смене тел", в СССР появился фильм "Просто ужас!".

Эта картина Аллы Суриковой снята по мотивам пьесы Юрия Сотника. Школьник Антон и его отец, ветеринар Вадим Петрович, мечтают оказаться на месте друг друга. И чудо! —фантастическая машина исполняет желание!

Комедийная основа быстро превращается в повод для серьезных размышлений. Антону приходится разбираться с трудностями взрослой работы, а отец понимает, через что ежедневно проходит его сын в школе.

Среди актеров Леонид Куравлев, Александр Ширвиндт, а также совсем юная Фекла Толстая, будущая журналистка. Легкий на первый взгляд сюжет оказывается очень глубоким. Фильм учит ценить и понимать близких.

Москва 80-х и драма отношений в фильме "Салон красоты"

В центре сюжета две подруги-парикмахера, работающие в престижной московской парикмахерской. Их дружба подвергается испытанию, когда Офелия уходит от мужа Ивана и поселяется у подруги Маши. Но неожиданно Маша влюбляется в того самого Ивана.

История проста, но за ней целая палитра человеческих эмоций: ревность, любовь, предательство, надежда. На экране оживает Москва середины 80-х: машины, витрины, мода, кафе. Это фильм — капсула времени, который позволяет буквально перенестись в прошлое.

Актерский состав блестящий: Татьяна Васильева, Георгий Бурков, Ирина Алферова, Наталья Крачковская.

Веселая провинциальная жизнь в "Елки-палки!"

Сюжет картины основан на рассказах Василия Шукшина. Главный герой Николай Князев, телемастер из маленького городка, никак не может определиться с жизнью. Его друзья ждут, что он остепенится, женится и заживет как все. Но Николай — фантазер, и это не дает ему покоя.

Сергей Никоненко сыграл героя очень тепло и человечно. В фильме также можно увидеть Галину Польских и Леонида Ярмольника.

"Елки-палки!" — добрая комедия, но при этом очень атмосферная. Снятая в Осташкове, она показывает провинциальный быт: деревянные дома, церкви, улочки, которые сегодня выглядят как музей.

"Как стать звездой" — музыкальная энциклопедия

Это не просто фильм, а настоящий фестиваль советской эстрады. На экране Максим Леонидов, Валерий Леонтьев, театр "Лицедеи", коллектив Бориса Эйфмана, модные показы Вячеслава Зайцева.

В фильме впервые показали брейк-данс, который в СССР только набирал популярность. Для молодежи это было настоящим событием.

В 1987 году у картины — огромные кассовые сборы. И сегодня она смотрится свежо, как документ времени, в котором все — от музыки до костюмов, отражает дух 80-х.

Глубокие советские фильмы про подростков

"Танцы на крыше" стал своеобразным отражением эпохи перестройки: подростки искали себя, сталкивались с новыми идеями и реальностью.

Главный герой Витя — школьник, который любит гулять с друзьями, слушает рок и не думает о будущем. Все меняется, когда он знакомится с рабочим Борисом, человеком серьезным и трудолюбивым.

Картина вызывает споры до сих пор. Одни считают ее фальшивой, другие очень честной. Однозначно, стоит посмотреть –— хотя бы ради интереса, чтобы понять, какие эмоции будут бушевать в вас после просмотра.

"Непохожая" — это еще одна подростковая драма. По сюжету 15-летняя Лида ищет свое место в жизни. Школа ей кажется пустой, дома неуютно. Она бросает учебу и начинает работать. Постепенно понимает, что ее призвание — работа с детьми.

Фильм поднимает вопросы, актуальные до сих пор: зачем учиться, как найти себя, что значит быть взрослым. Несмотря на то что он снимался для подростков, "Непохожая" понравилась и взрослым.

"Стукач" — тоже не менее драматичная лента. В ней будут затрагиваться тема предательства. И зритель, конечно, будет в напряжении весь фильм. Так, главного героя Павла, вербуют для слежки за студентами. Сначала он думает, что это игра. Но потом понимает, что из-за его действий может пострадать человек.

Картина заставляет задуматься: что важнее — собственная выгода или совесть? Молодые актеры, среди которых Александр Феклистов и Владимир Стеклов, сыграли очень убедительно.

"Подслушанный разговор" — подростковое кино, которое однозначно покорит сердца и более старших зрителей. Потому что он о становлении и взрослении.

Шестнадцатилетний Андрей, уверенный в своей мудрости, поверил слухам и разрушил дружбу. Теперь ему нужно исправить ошибки. Тут хочется отметить, что это фильм не сколько о проблемах подростков, сколько о взрослении. Зрителю дают понять, что отношения испортить очень легко. А вот восстановить их, увы, гораздо труднее.

И еще один хороший фильм про подростков. "Свет в окне" — это непростая история о ревности и принятии. Рита не может смириться с тем, что ее отец начинает отношения с медсестрой Ириной. Для девочки это предательство памяти матери. Она делает все, чтобы разрушить их союз.