В Чернигове прогремели взрывы - РИА Новости, 05.10.2025
13:54 05.10.2025
В Чернигове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.10.2025
2025
в мире, чернигов, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Чернигов, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в Чернигове на севере Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Чернигове были слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
В регионе на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В миреЧерниговРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
