ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro украинских сил в районе населённого пункта Северск, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2025
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР
БПЛА "Юга" уничтожили западную бронемашину "Maxx Pro" под Северском в ДНР