Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/bronemashina-2046479252.html
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР - РИА Новости, 05.10.2025
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР
Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro украинских сил в районе населённого пункта Северск, сообщили в... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T12:06:00+03:00
2025-10-05T12:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
северск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_0:279:3074:2008_1920x0_80_0_0_9fc11e03d65ce9f0ab373e122c3bfc43.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/15/2006374150_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_03d9963456e304d1c310ba6b5dcb1779.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, северск
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Северск
ВС России уничтожили западную бронемашину под Северском в ДНР

БПЛА "Юга" уничтожили западную бронемашину "Maxx Pro" под Северском в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro украинских сил в районе населённого пункта Северск, сообщили в Минобороны России.
«
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы БпЛА в ходе разведки обнаружили замаскированную бронемашину противника. Точным попаданием ударного FPV-дрона боевая машина MaxxPro была уничтожена", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что операторы беспилотников ведут постоянную работу в ближнем тылу противника, лишая его передовые позиции возможности для эффективной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала