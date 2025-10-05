МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда преобразятся восемь многоквартирных домов на Вешняковской улице. Их приведут в порядок по современной и энергоэффективной технологии "мокрый фасад" и контрастно окрасят с использованием ярких оттенков красного цвета", - говорится в сообщении.