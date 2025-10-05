Рейтинг@Mail.ru
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:36 05.10.2025 (обновлено: 15:36 22.10.2025)
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.10.2025
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве

Бирюков: восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда преобразятся восемь многоквартирных домов на Вешняковской улице. Их приведут в порядок по современной и энергоэффективной технологии "мокрый фасад" и контрастно окрасят с использованием ярких оттенков красного цвета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого строения специалисты фонда капитального ремонта разработали проекты проведения работ, подобрав современные отечественные материалы.
Верхние и Нижние Кузьминские пруды - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
В Москве начали реабилитацию Кузьминских прудов
18 октября, 14:48
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
 
