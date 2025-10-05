https://ria.ru/20251005/biryukov-2049870258.html
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве - РИА Новости, 22.10.2025
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.10.2025
2025-10-05T15:36:00+03:00
2025-10-05T15:36:00+03:00
2025-10-22T15:36:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_0:154:2979:1830_1920x0_80_0_0_f57afe5c61253880b079adca710ab5d4.jpg
https://ria.ru/20251018/moskva-2049092868.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036553154_100:0:2744:1983_1920x0_80_0_0_e2c583d1a37576cbb6820c4585f1e879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
Бирюков: восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Восемь жилых домов на Вешняковской улице обновят до конца года в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В 2025 году в рамках программы капитального ремонта жилого фонда преобразятся восемь многоквартирных домов на Вешняковской улице. Их приведут в порядок по современной и энергоэффективной технологии "мокрый фасад" и контрастно окрасят с использованием ярких оттенков красного цвета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для каждого строения специалисты фонда капитального ремонта разработали проекты проведения работ, подобрав современные отечественные материалы.