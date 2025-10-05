https://ria.ru/20251005/bespilotniki-2046452491.html
Силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника
Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T07:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
воронежская область
нижегородская область
тамбовская область
