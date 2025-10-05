Рейтинг@Mail.ru
ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/ataka-2046507540.html
ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород
ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород - РИА Новости, 05.10.2025
ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород
Продолжаются атаки украинских беспилотников на Белгород, по предварительным данным, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T16:43:00+03:00
2025-10-05T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007925_0:306:2932:1955_1920x0_80_0_0_1a2f936c1d45f4f8cb3c4afc2131919b.jpg
https://ria.ru/20251005/obstrel-2046502360.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгород
белгородский район
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986007925_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_94ce5aa25ed271d6fa3dd9d92c0e3f02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород

Пострадавших в ходе продолжения атаки дронов ВСУ на Белгород нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Продолжаются атаки украинских беспилотников на Белгород, по предварительным данным, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков объявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА ВСУ. По данным главы региона, за прошедшие сутки эти муниципалитеты подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них 97 сбиты и подавлены.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал замглавы поселения
Вчера, 16:02
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате детонации БПЛА загорелся автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Повреждены два рядом стоящих автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала