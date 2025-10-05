ВСУ продолжают атаки дронами на Белгород

БЕЛГОРОД, 5 окт - РИА Новости. Продолжаются атаки украинских беспилотников на Белгород, по предварительным данным, пострадавших нет, повреждены три автомобиля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В субботу Гладков объявил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА ВСУ. По данным главы региона, за прошедшие сутки эти муниципалитеты подверглись атакам 109 беспилотников ВСУ, из них 97 сбиты и подавлены.
"Беспилотники ВСУ продолжают атаки на Белгород. Предварительно, обошлось без пострадавших. В результате детонации БПЛА загорелся автомобиль, сотрудники МЧС ликвидировали огонь. Повреждены два рядом стоящих автомобиля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с российским регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18