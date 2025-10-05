Рейтинг@Mail.ru
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист - РИА Новости, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 05.10.2025
https://ria.ru/20251005/alpinisty-2046544163.html
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист - РИА Новости, 05.10.2025
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист
Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской... РИА Новости, 05.10.2025
2025-10-05T22:32:00+03:00
2025-10-05T22:32:00+03:00
в мире
альпы
словения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_6d93096ee3a4242921cd8e2133c184e3.jpg
https://ria.ru/20250928/alpinist-2044960796.html
альпы
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858392138_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_1107498decda4d3366e6e36b4d9b6333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, альпы, словения
В мире, Альпы, Словения
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист

В Альпах в Словении при сходе лавины погиб хорватский альпинист, еще 2 пропали

© Фото : Police cantonale valaisanneСход лавины в горах
Сход лавины в горах - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© Фото : Police cantonale valaisanne
Сход лавины в горах. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской полиции.
«
"Хорватский альпинист погиб, а двое пропали без вести после схода лавины на северо-западе Словении", - пишет агентство.
Франс Пресс отмечает, что инцидент произошел недалеко от горы Тосц. Спасателям пришлось приостановить поиски из-за погодных условий, они возобновятся 6 октября, заключает агентство.
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
28 сентября, 18:18
 
В миреАльпыСловения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала