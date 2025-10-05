https://ria.ru/20251005/alpinisty-2046544163.html
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист - РИА Новости, 05.10.2025
В Словении в Альпах погиб хорватский альпинист
Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской...
2025-10-05T22:32:00+03:00
2025-10-05T22:32:00+03:00
2025-10-05T22:32:00+03:00
в мире
альпы
словения
альпы
словения
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Один альпинист погиб, еще двое пропали без вести после схода лавины в Альпах в Словении, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя словенской полиции.
"Хорватский альпинист погиб, а двое пропали без вести после схода лавины на северо-западе Словении", - пишет агентство.
Франс Пресс отмечает, что инцидент произошел недалеко от горы Тосц. Спасателям пришлось приостановить поиски из-за погодных условий, они возобновятся 6 октября, заключает агентство.