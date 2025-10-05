Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы

БЕРЛИН, 5 окт – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которых проинформировал его о намерении использовать замороженные активы России для поддержки Украины, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.

Хозяин Белого дома и глава немецкого правительства обсудили положение на Украине и договорились о продолжении совместной работы для разрешения украинского конфликта.

Российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС стремится конфисковать не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Лавров подчеркивал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны имели в России.