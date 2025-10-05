https://ria.ru/20251005/aktivy-2046524198.html
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 06.10.2025
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которых проинформировал его о намерении использовать... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-05T19:02:00+03:00
2025-10-05T19:02:00+03:00
2025-10-06T03:40:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57815caed91f6afad2fae5ae3a0d9d34.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046397276.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_accf47ad71fd56b2c2668a2a7c944bde.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, хамас, g7
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, ХАМАС, G7
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
Мерц проинформировал Трампа о планах использовать российские активы на Украине
БЕРЛИН, 5 окт – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которых проинформировал его о намерении использовать замороженные активы России для поддержки Украины, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
Ранее в статье в британском издании Financial Times Мерц предложил предоставить Киеу беспроцентный кредит размером около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских средств.
«
""Федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня поговорил по телефону с президентом Соединённых Штатов, Дональдом Трампом", - сообщил Корнелиус.
Хозяин Белого дома и глава немецкого правительства обсудили положение на Украине и договорились о продолжении совместной работы для разрешения украинского конфликта.
"Канцлер рассказал об идее использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооружённых сил", - отметил представитель кабмина.
Российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС стремится конфисковать не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Лавров подчеркивал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны имели в России.