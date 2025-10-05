Рейтинг@Mail.ru
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 05.10.2025 (обновлено: 03:40 06.10.2025)
https://ria.ru/20251005/aktivy-2046524198.html
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы - РИА Новости, 06.10.2025
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы
Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которых проинформировал его о намерении использовать... РИА Новости, 06.10.2025
2025-10-05T19:02:00+03:00
2025-10-06T03:40:00+03:00
в мире
россия
украина
германия
фридрих мерц
дональд трамп
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511658_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57815caed91f6afad2fae5ae3a0d9d34.jpg
https://ria.ru/20251005/putin-2046397276.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
россия
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_accf47ad71fd56b2c2668a2a7c944bde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, германия, фридрих мерц, дональд трамп, сергей лавров, евросоюз, хамас, g7
В мире, Россия, Украина, Германия, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Евросоюз, ХАМАС, G7
Мерц рассказал Трампу о планах использовать замороженные российские активы

Мерц проинформировал Трампа о планах использовать российские активы на Украине

© AP Photo / Omar HavanaКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 5 окт – РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которых проинформировал его о намерении использовать замороженные активы России для поддержки Украины, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус.
Ранее в статье в британском издании Financial Times Мерц предложил предоставить Киеу беспроцентный кредит размером около 140 миллиардов евро за счет замороженных российских средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Путин приказал отобрать у Запада триллион долларов
Вчера, 08:00
«

""Федеральный канцлер Фридрих Мерц сегодня поговорил по телефону с президентом Соединённых Штатов, Дональдом Трампом", - сообщил Корнелиус.

Хозяин Белого дома и глава немецкого правительства обсудили положение на Украине и договорились о продолжении совместной работы для разрешения украинского конфликта.
"Канцлер рассказал об идее использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооружённых сил", - отметил представитель кабмина.
Российский МИД неоднократно называл заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС стремится конфисковать не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Глава ведомства Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов на Западе. Лавров подчеркивал, что Москва также может не возвращать те средства, которые западные страны имели в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
2 октября, 22:12
 
В миреРоссияУкраинаГерманияФридрих МерцДональд ТрампСергей ЛавровЕвросоюзХАМАСG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала