В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко.

