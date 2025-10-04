Рейтинг@Mail.ru
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
22:30 04.10.2025
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО
в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Зеленский, НАТО
"Напрашивается на неприятности". СМИ раскрыли, до чего Зеленский довел НАТО

TAC: идея Зеленского о создании бесполетной зоны приведет НАТО к войне с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyГенсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Идея о создании бесполетной зоны в небе над Украиной, предложенная Зеленским, безрассудна в условиях эскалации отношений НАТО и России, пишет The American Conservative.
"Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности", — отметило издание.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
"Полное безумие": в ЕС запаниковали из-за шага Британии против России
Вчера, 16:51
The American Conservative считает, что эта идея, продвигаемая лидерами стран НАТО и мировыми СМИ, крайне опасна и провокационна, поскольку несет риск развязывания третьей мировой войны.
Однако глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает настаивать на этом предложении. После недавних инцидентов с дронами он вновь призвал западных союзников к провокационным мерам.
Издание осудило опосредованную войну НАТО против России, включая передачу дальнобойного вооружения и разведданных.
Кроме того, The American Conservative подчеркнуло, что в условиях растущих провокаций российское правительство "проявляет удивительное терпение". При этом издание отметило, что оно не безгранично: российские официальные лица уже открыто заявляют, что НАТО ведет войну против их страны.
Москва неоднократно подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, однако его дальнейшее расширение не принесет Европе большей безопасности. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли, что задумали в Европе после саммита по Украине
Вчера, 21:20
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
