The American Conservative считает, что эта идея, продвигаемая лидерами стран НАТО и мировыми СМИ, крайне опасна и провокационна, поскольку несет риск развязывания третьей мировой войны.

Кроме того, The American Conservative подчеркнуло, что в условиях растущих провокаций российское правительство "проявляет удивительное терпение". При этом издание отметило, что оно не безгранично: российские официальные лица уже открыто заявляют, что НАТО ведет войну против их страны.