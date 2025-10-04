Рейтинг@Mail.ru
В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 04.10.2025 (обновлено: 13:36 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/yaponiya-2046321185.html
В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии
В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии - РИА Новости, 04.10.2025
В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии
В первом туре выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Японии победили министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и экс-министр... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T08:12:00+03:00
2025-10-04T13:36:00+03:00
в мире
япония
азия
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
https://ria.ru/20250922/yaponiya-2043590177.html
https://ria.ru/20250907/isiba--2040266555.html
япония
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, азия, санаэ такаити
В мире, Япония, Азия, Санаэ Такаити
В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии

Коидзуми и Такаити победили в I туре выборов лидера правящей в Японии партии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. В первом туре выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Японии победили министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Трансляция выборов идет на канале TBS в интернете.
По итогам второго тура выборов один из них с большой долей вероятности станет новым премьер-министром Японии.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Японии выступили с призывом в отношении России
22 сентября, 18:18
Такаити заручилась поддержкой 183 членов партии, из которых 64 – депутаты от партии в парламенте, а 119 – бюллетени рядовых членов региональных ячеек. Коидзуми получил поддержку всего 164 членов партии, из которых 80 – депутаты, а 84 – рядовые партийцы.
Ранее Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, вышла на первое место в первом туре выборов, однако во втором туре, когда преобладающими являются голоса депутатов от партии в парламенте, а не мнение рядовых членов, проиграла Сигэру Исибе, который и стал премьер-министром страны. Такаити стала единственным членом правительства в бытность нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. В предвыборной кампании этого года она предпочла воздержаться от неоднозначных высказываний о посещениях храма Ясукуни, однако ее высказывания о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара" , не получившее фактических подтверждений, вызвало опасения среди ее соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера. В случае победы во втором туре она станет первой женщиной-премьером Японии.
Коидзуми в случае победы станет самым молодым премьер-министром в послевоенной истории Японии и вторым в истории Японии после Хиробуми Ито – первого премьера страны. Ито стал первым премьером в истории Японии в возрасте 44 лет и 2 месяцев, а Коидзуми в середине октября исполнится 44,5 года. Он наследственный политик – сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, женат на бывшей модели и телеведущей наполовину француженке Кристель Такигава. В прошлом году он придерживался наиболее либеральных взглядов, в частности по вопросу о возможности разных фамилий супругов. Однако это, как считается, стало причиной его неудачи на выборах прошлого года, поэтому в этом году он занимает крайне осторожную позицию по основным вопросам.
Для победы кандидату необходимо было получить более 50% голосов от рядовых членов партии (295 бюллетеней от региональных отделений) и депутатов в парламенте от ЛДП (также 295 бюллетеней). Всего в голосовании действительными были признаны 589 бюллетеней из поданных 590, таким образом для победы в первом туре кандидату было необходимо получить 295 голосов. Так как ни один кандидат не смог достичь этого уровня, назначен второй тур, в котором встретятся Такаити и Коидзуми. Во втором туре победу получит тот, за кем будет поддержка депутатов, так как в голосовании примут участие 295 парламентариев и всего 47 представителей региональных партийных ячеек по числу префектур.
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Премьер Японии подтвердил намерение уйти в отставку
7 сентября, 12:12
 
В миреЯпонияАзияСанаэ Такаити
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала