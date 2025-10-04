В Японии прошел первый тур выборов лидера правящей партии

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. В первом туре выборов главы правящей в Японии Либерально-демократической партии Японии победили министр сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми и экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити. Трансляция выборов идет на канале TBS в интернете.

По итогам второго тура выборов один из них с большой долей вероятности станет новым премьер-министром Японии

Такаити заручилась поддержкой 183 членов партии, из которых 64 – депутаты от партии в парламенте, а 119 – бюллетени рядовых членов региональных ячеек. Коидзуми получил поддержку всего 164 членов партии, из которых 80 – депутаты, а 84 – рядовые партийцы.

Ранее Такаити, отличающаяся крайне правыми взглядами, вышла на первое место в первом туре выборов, однако во втором туре, когда преобладающими являются голоса депутатов от партии в парламенте, а не мнение рядовых членов, проиграла Сигэру Исибе , который и стал премьер-министром страны. Такаити стала единственным членом правительства в бытность нахождения на посту министра по экономической безопасности, кто лично посетил храм Ясукуни, который в странах Азии и мире ассоциируется с японским милитаризмом. В предвыборной кампании этого года она предпочла воздержаться от неоднозначных высказываний о посещениях храма Ясукуни, однако ее высказывания о том, что "иностранцы пинают оленей в городе Нара" , не получившее фактических подтверждений, вызвало опасения среди ее соратников относительно ее уместности на посту лидера партии и премьера. В случае победы во втором туре она станет первой женщиной-премьером Японии.

Коидзуми в случае победы станет самым молодым премьер-министром в послевоенной истории Японии и вторым в истории Японии после Хиробуми Ито – первого премьера страны. Ито стал первым премьером в истории Японии в возрасте 44 лет и 2 месяцев, а Коидзуми в середине октября исполнится 44,5 года. Он наследственный политик – сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, женат на бывшей модели и телеведущей наполовину француженке Кристель Такигава. В прошлом году он придерживался наиболее либеральных взглядов, в частности по вопросу о возможности разных фамилий супругов. Однако это, как считается, стало причиной его неудачи на выборах прошлого года, поэтому в этом году он занимает крайне осторожную позицию по основным вопросам.

Для победы кандидату необходимо было получить более 50% голосов от рядовых членов партии (295 бюллетеней от региональных отделений) и депутатов в парламенте от ЛДП (также 295 бюллетеней). Всего в голосовании действительными были признаны 589 бюллетеней из поданных 590, таким образом для победы в первом туре кандидату было необходимо получить 295 голосов. Так как ни один кандидат не смог достичь этого уровня, назначен второй тур, в котором встретятся Такаити и Коидзуми. Во втором туре победу получит тот, за кем будет поддержка депутатов, так как в голосовании примут участие 295 парламентариев и всего 47 представителей региональных партийных ячеек по числу префектур.