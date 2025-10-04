Венгрия предложила ЕС и России провести переговоры о безопасности в Европе

«

"Венгрия предлагает Евросоюзу и России вести переговоры о будущей системе безопасности Европы. Украина тоже является ее частью. Нам нужно вести переговоры не об Украине — это важный, но не самый важный вопрос. Самый важный вопрос: как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны не на Украине, а в Европе, которая также дала бы экономическое процветание европейским гражданам?" — сказал глава правительства.