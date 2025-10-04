https://ria.ru/20251004/vengrija-2046376020.html
Венгрия предложила ЕС и России провести переговоры о безопасности в Европе
БУДАПЕШТ, 4 окт — РИА Новости.
Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина не будет главной темой, заявил премьер Виктор Орбан в интервью порталу Hetek
.
«
"Венгрия предлагает Евросоюзу и России вести переговоры о будущей системе безопасности Европы. Украина тоже является ее частью. Нам нужно вести переговоры не об Украине — это важный, но не самый важный вопрос. Самый важный вопрос: как обеспечить безопасную, надежную жизнь без терроризма и войны не на Украине, а в Европе, которая также дала бы экономическое процветание европейским гражданам?" — сказал глава правительства.
По словам Орбана, из сложившейся ситуации, когда часть территории Украины стала российской, а оставшаяся существует исключительно за счет поддержки Запада, можно выйти только дипломатическим путем, потому что "долго так продолжаться не может".
"Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе. Я думаю, что цель в этом, но достичь ее можно только дипломатическим путем — на поле боя ее достичь нельзя", — отметил премьер.
Орбан
много раз подчеркивал, что мир на Украине
можно установить только после переговоров России
с США
, а Европа
упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Кроме того, 9 июня глава Венгрии заявил, что ЕС
не может победить в конфликте на Украине. Если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан
, указал политик.
Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. Седьмого сентября он также предрек разделение Украины после завершения конфликта на три зоны: российскую, демилитаризованную и западную.