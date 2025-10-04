Рейтинг@Mail.ru
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции - РИА Новости, 04.10.2025
22:20 04.10.2025 (обновлено: 22:40 04.10.2025)
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции
Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции

Фидан: не исключено, что Нетаньяху саботирует договоренности по Газе

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Анкара не исключает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет саботировать договоренности, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Вероятность саботирования имеется всегда. Поэтому мы нуждаемся в серьезной и решительной позиции США, нам важен дипломатический вес Вашингтона для мира в регионе", - сказал Фидан телеканалу TRT Haber.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Эрдоган заявил, что Турцию пытаются запугать из-за поддержки Газы
23 сентября, 11:07
 
ТурцияВ миреОбострение палестино-израильского конфликтаСШААнкара (провинция)Дональд ТрампБиньямин НетаньяхуХакан ФиданХАМАС
 
 
