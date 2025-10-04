Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Анкара не исключает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет саботировать договоренности, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Вероятность саботирования имеется всегда. Поэтому мы нуждаемся в серьезной и решительной позиции США, нам важен дипломатический вес Вашингтона для мира в регионе", - сказал Фидан телеканалу TRT Haber.
В субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, который относится к освобождению израильских заложников и палестинских заключенных.
Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее президент США пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Эрдоган заявил, что Турцию пытаются запугать из-за поддержки Газы
23 сентября, 11:07