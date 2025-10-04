Есть вероятность уклонения Нетаньяху от плана по Газе, заявили в МИД Турции

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Анкара не исключает, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху будет саботировать договоренности, предусмотренные планом президента США Дональда Трампа по урегулированию в Газе, заявил в субботу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.