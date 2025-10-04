Рейтинг@Mail.ru
В Турции выступили с призывом после выступления Путина - РИА Новости, 04.10.2025
14:33 04.10.2025 (обновлено: 17:40 04.10.2025)
В Турции выступили с призывом после выступления Путина
Европейские страны должны прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, озвученным на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет... РИА Новости, 04.10.2025
dikGazete: европейцам стоит прислушаться к словам Путина

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Европейские страны должны прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, озвученным на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет турецкая dikGazete.
В частности, издание обратило внимание на его слова о том, что Европа, потеряв свой ценностный базис, вскоре может окончательно "скукожится" и исчезнуть.
"Послания Путина с Валдая адресованы европейцам. Так что, европейцы, откройте глаза! <…> стоит прислушаться к словам и предостережениям Путина", — говорится в материале.
Президент России традиционно принял участие в заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". В своей речи и во время дискуссии он затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Путин добавил, что для Европы еще не все потеряно и в Старом Свете остались национально ориентированные силы. Если они "дальше будут набирать обороты, Европа будет возрождаться", но это зависит не от России, а от самих европейцев, подчеркнул он.
