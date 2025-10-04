https://ria.ru/20251004/turtsiya-2046361980.html
В Турции выступили с призывом после выступления Путина
В Турции выступили с призывом после выступления Путина - РИА Новости, 04.10.2025
В Турции выступили с призывом после выступления Путина
Европейские страны должны прислушаться к предупреждениям президента России Владимира Путина, озвученным на заседании дискуссионного клуба "Валдай", пишет... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:33:00+03:00
2025-10-04T14:33:00+03:00
2025-10-04T17:40:00+03:00
в мире
россия
турция
европа
владимир путин
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_78d4f11df79ecffe7f02349549c6f213.jpg
https://ria.ru/20251004/putin-2046326860.html
https://ria.ru/20251004/putin-2046333768.html
россия
турция
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045988106_317:0:3046:2047_1920x0_80_0_0_7614275b28c212599bd3ac8a9b837925.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, европа, владимир путин, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Турция, Европа, Владимир Путин, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
В Турции выступили с призывом после выступления Путина
dikGazete: европейцам стоит прислушаться к словам Путина