Рейтинг@Mail.ru
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:30 04.10.2025 (обновлено: 01:49 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/turtsiya-2046301685.html
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе - РИА Новости, 04.10.2025
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе
Турция намерена продолжить поддержку переговорного процесса по Газе, призывает Израиль прекратить атаки, говорится в заявлении МИД республики. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T01:30:00+03:00
2025-10-04T01:49:00+03:00
в мире
турция
израиль
дональд трамп
хамас
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030897605_0:168:3043:1879_1920x0_80_0_0_38c21f1e2d2865ff194fbb5742de3bf7.jpg
https://ria.ru/20251003/khamas-2046290921.html
https://ria.ru/20251004/tramp-2046297211.html
турция
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030897605_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_0b2b9260c906fd58ca35b3a3d9f8ee2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, израиль, дональд трамп, хамас, сша
В мире, Турция, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, США
Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе

Турция намерена продолжать поддержку переговорного процесса по Газе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стамбул. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Турция намерена продолжить поддержку переговорного процесса по Газе, призывает Израиль прекратить атаки, говорится в заявлении МИД республики.
"Мы призываем стороны немедленно начать переговоры для достижения прекращения огня и реализации решения о двух государствах, поддерживаемого международным сообществом", - говорится в заявлении.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ХАМАС согласилось отпустить всех заложников и передать управление Газой
Вчера, 22:57
"Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на жителей Газы... Турция будет продолжать поддерживать переговоры и вносить конструктивный вклад", - говорится в заявлении.
"По нашим оценкам, ответ ХАМАС сегодня (3 октября) на план, объявленный президентом США Трампом, позволит немедленно установить режим прекращения огня в Газе, обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в регион и предпринять шаги, которые сделают возможным достижение прочного мира", - говорится в заявлении.
Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.
Израиль пока не дал официальный ответ на заявление ХАМАС, однако многие израильские наблюдатели и журналисты отмечают, что в заявлении ХАМАС нет упоминания о согласии группировки на ключевые требования Израиля о разоружении и отказе от участия в управлении сектором Газа в будущем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Трамп призвал Израиль остановить бомбардировку Газы
00:21
 
В миреТурцияИзраильДональд ТрампХАМАССША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала