Турция призвала немедленно начать переговоры по прекращению огня в Газе

АНКАРА, 4 окт - РИА Новости. Турция намерена продолжить поддержку переговорного процесса по Газе, призывает Израиль прекратить атаки, говорится в заявлении МИД республики.

"Мы призываем стороны немедленно начать переговоры для достижения прекращения огня и реализации решения о двух государствах, поддерживаемого международным сообществом", - говорится в заявлении.

"Израиль должен немедленно прекратить свои атаки на жителей Газы... Турция будет продолжать поддерживать переговоры и вносить конструктивный вклад", - говорится в заявлении.

"По нашим оценкам, ответ ХАМАС сегодня (3 октября) на план, объявленный президентом США Трампом , позволит немедленно установить режим прекращения огня в Газе, обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи в регион и предпринять шаги, которые сделают возможным достижение прочного мира", - говорится в заявлении.

Движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану американского президента Дональда Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.

Переведенное на английский язык заявление ХАМАС было позднее опубликовано на странице Трампа в социальной сети Truth Social. Позднее Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников, и подчеркнул готовность ХАМАС к мирному соглашению.