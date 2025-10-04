Рейтинг@Mail.ru
В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Культура
Культура
 
14:10 04.10.2025
В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина" - РИА Новости, 04.10.2025
В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина" продлен в Турции на третью неделю на фоне высокого интереса среди аудитории, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2025
культура
турция
стамбул
в мире
кино
В Турции продлили прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина"

В Турции на третью неделю продлили прокат "Пророка. История Александра Пушкина"

© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина". Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Прокат фильма "Пророк. История Александра Пушкина" продлен в Турции на третью неделю на фоне высокого интереса среди аудитории, сообщила РИА Новости руководитель отдела международной дистрибуции и копродукции компании Kunay Film Алина Арслантюрк.
По ее словам, на данный момент фильм в Турции посмотрели 9 тысяч 62 зрителя, а сборы уже превысили 2 миллиона турецких лир (почти 50 тысяч долларов США – ред.).
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
В посольстве России отметили интерес жителей Турции к русской литературе
3 октября, 15:03
"Уже в первую неделю картина вошла в топ-10 бокс-офиса страны, заняв восьмое место — это большой успех для русскоязычного фильма и важный результат для нашей компании Kunay, которая с прошлого года системно развивает прокат российского кино в Турции. Проект вызвал интерес не только у русскоязычной аудитории, но и у турецких зрителей: их привлекла яркая визуальная сторона, смелая идея и сама история. Неожиданно даже русский дубляж не стал барьером для восприятия", - сообщила Арслантюрк.
По ее словам, особенно сильный отклик наблюдается среди турецких студентов и активной городской аудитории, поэтому в дальнейшем компания будет ориентироваться именно на них – "русскоязычная аудитория уже охвачена максимально".
"В период рекламной кампании и гала-премьеры охваты в соцсетях превысили 1 миллион человек. Сейчас мы усиливаем работу через специальные показы, открывая сеансы для школ с преподаванием русского языка, университетов, языковых курсов и культурных ассоциаций", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, проект не только стал значимым событием для русскоязычной диаспоры, но и начал формировать интерес к российскому кино среди турецкой аудитории, что является важным шагом в развитии культурного обмена.
Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" шокировал многих, но вызвал эмоции и позволил фигуре поэта вновь засиять, заявил ранее в интервью РИА Новости режиссер фильма Феликс Умаров. Умаров представил фильм в Стамбуле на премьерном показе, организованном при содействии генконсульства РФ. Фильм демонстрировался с 19 сентября в 94 кинотеатрах по всей Турции, в том числе в Стамбуле, Анталье и ряде других городов.
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Последний фильм Кеосаяна вышел в онлайн-кинотеатре Premier
2 октября, 11:55
 
