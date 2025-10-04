https://ria.ru/20251004/tbilisi-2046408730.html
В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у президентского дворца
В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у президентского дворца - РИА Новости, 04.10.2025
В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у президентского дворца
Грузинский спецназ вытеснил водометом митингующих с площади Орбелиани у президентского дворца в Тбилиси, демонстранты передвигаются по проспекту Руставели и не... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T19:46:00+03:00
2025-10-04T19:46:00+03:00
2025-10-04T20:34:00+03:00
тбилиси
в мире
грузия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046412984_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_598a78e7368cc674936ad3a0e8eca845.jpg
https://ria.ru/20251004/gruziya-2046403313.html
тбилиси
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046412984_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_708613a04d6dfd4f8097b2229413edab.jpg
Спецназ в центре Тбилиси
Спецназ мобилизовался в центре Тбилиси, чтобы очистить площадь Свободы от митингующих, передает корреспондент РИА Новости. Ранее демонстрантов вытеснили с площади Орбелиани.
2025-10-04T19:46
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тбилиси, в мире, грузия
В Тбилиси спецназ вытеснил митингующих с площади у президентского дворца
В Тбилиси спецназ водометом вытеснил митингующих от президентского дворца
ТБИЛИСИ, 4 окт - РИА Новости. Грузинский спецназ вытеснил водометом митингующих с площади Орбелиани у президентского дворца в Тбилиси, демонстранты передвигаются по проспекту Руставели и не расходятся, передает корреспондент РИА Новости.
Митингующие перемещаются с площади Свободы в сторону здания парламента, присоединяясь к остальным участникам акции.
Небольшие группы спецназа собраны на прилегающих к площади Свободы и парламенту территориях.