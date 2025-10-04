https://ria.ru/20251004/takaiti-2046335404.html
Кандидат в премьеры Японии пообещала усердно работать
Кандидат в премьеры Японии пообещала усердно работать - РИА Новости, 04.10.2025
Кандидат в премьеры Японии пообещала усердно работать
Победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, которая с большой вероятностью станет премьер-министром и будет... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:16:00+03:00
2025-10-04T10:16:00+03:00
2025-10-04T13:36:00+03:00
в мире
япония
санаэ такаити
япония
Кандидат в премьеры Японии пообещала усердно работать
ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, которая с большой вероятностью станет премьер-министром и будет первой женщиной на этом посту за историю страны, в своем первом выступлении пообещала "работать, работать и работать", повторив это слово пять раз.
Трансляция выборов шла на канале TBS в сети интернет.
"Мы открыли вместе с вами новую эпоху ЛДП. Большое спасибо! Впереди ждет тяжелая (работа – ред.) для того, много дел, которые нужно делать вместе, собрав все силы. Много политических мер нужно принять быстро… Надо превратить ЛДП в партию, превращающую беспокойство народа в надежду. Нас мало и надо работать всем. Я выбрасываю лозунг о балансе работы и частной жизни. Я буду работать, работать, работать, работать и работать", - сказала Такаити в своем первом выступлении после избрания.
Выборы премьера состоятся в середине октября в парламенте. ЛДП, потерявшей большинство в обеих палатах, необходимо будет договариваться с оппозицией, чтобы провести в премьера своего кандидата. Оппозиционные партии, имеющие совместно большинство в обеих палатах, теоретически могут выдвинуть единого кандидата и избрать своего премьер-министра, однако эта вероятность крайне мала из-за слишком большого разброса политических взглядов оппозиционных партий.