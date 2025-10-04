Кандидат в премьеры Японии пообещала усердно работать

ТОКИО, 4 окт – РИА Новости. Победившая на выборах главы правящей Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити, которая с большой вероятностью станет премьер-министром и будет первой женщиной на этом посту за историю страны, в своем первом выступлении пообещала "работать, работать и работать", повторив это слово пять раз.

"Мы открыли вместе с вами новую эпоху ЛДП. Большое спасибо! Впереди ждет тяжелая (работа – ред.) для того, много дел, которые нужно делать вместе, собрав все силы. Много политических мер нужно принять быстро… Надо превратить ЛДП в партию, превращающую беспокойство народа в надежду. Нас мало и надо работать всем. Я выбрасываю лозунг о балансе работы и частной жизни. Я буду работать, работать, работать, работать и работать", - сказала Такаити в своем первом выступлении после избрания.