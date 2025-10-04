https://ria.ru/20251004/ssha-2046424918.html
Трамп переведет под федконтроль бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил глава
Притцкер: Трамп переведет под федконтроль 300 бойцов нацгвардии Иллинойса
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переведет под федеральный контроль 300 бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил губернатор штата Джей Притцкер.
"Трамп
намерен перевести 300 бойцов нацгвардии под федеральный контроль", - написал губернатор в соцсети Х.
По словам Притцкера, Белый дом выступил с ультиматумом, потребовав использовать нацгвардию, но губернатор отказался. Притцкер подчеркнул, что разворачивать военных в штате нет нужды.
Трамп ранее называл Чикаго в списке городов, где он намерен использовать нацгвардию для снижения уровня преступности.