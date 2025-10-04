Рейтинг@Mail.ru
22:19 04.10.2025 (обновлено: 22:27 04.10.2025)
Трамп переведет под федконтроль бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил глава
Трамп переведет под федконтроль бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил глава
Президент США Дональд Трамп переведет под федеральный контроль 300 бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил губернатор штата Джей Притцкер. РИА Новости, 04.10.2025
в мире, иллинойс, сша, дональд трамп
Трамп переведет под федконтроль бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил глава

© AP Photo / Yuki IwamuraДональд Трамп
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп переведет под федеральный контроль 300 бойцов нацгвардии Иллинойса, заявил губернатор штата Джей Притцкер.
"Трамп намерен перевести 300 бойцов нацгвардии под федеральный контроль", - написал губернатор в соцсети Х.
По словам Притцкера, Белый дом выступил с ультиматумом, потребовав использовать нацгвардию, но губернатор отказался. Притцкер подчеркнул, что разворачивать военных в штате нет нужды.
Трамп ранее называл Чикаго в списке городов, где он намерен использовать нацгвардию для снижения уровня преступности.
Военнослужащие возле штаб-квартиры Национальной гвардии в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Трамп планирует ввести нацгвардию в Нью-Йорк
20 сентября, 00:34
 
