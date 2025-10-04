Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 4 октября: ВС России нанесли удары по объектам энергетики - РИА Новости, 04.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 04.10.2025
Спецоперация, 4 октября: ВС России нанесли удары по объектам энергетики
Спецоперация, 4 октября: ВС России нанесли удары по объектам энергетики - РИА Новости, 04.10.2025
Спецоперация, 4 октября: ВС России нанесли удары по объектам энергетики
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 04.10.2025
россия, украина, виктор орбан, сергей лебедев, венгрия, дональд трамп, колумбийский университет, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Виктор Орбан, Сергей Лебедев, Венгрия, Дональд Трамп, Колумбийский университет, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 4 октября: ВС России нанесли удары по объектам энергетики

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли около 1460 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
На Западе раскрыли "злейшего врага" ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:49

Tomahawk для Киева

Киев вряд ли получит от США крылатые ракеты Tomahawk, в том числе потому, что этот шаг является красной линией для России, которую президент США Дональд Трамп не хотел бы переступать, пишет журнал American Conservative.
Противоречивые сообщения о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву отражают кризис управления в американской администрации, заявил РИА Новости профессор Колумбийского университета, экономист Джеффри Сакс.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
FT узнала о сомнениях в окружении Трампа насчет поставок Tomahawk Киеву
3 октября, 08:36

Провалы ВСУ

ВСУ провели четыре неудавшиеся контратаки в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские военнослужащие переоделись в женскую одежду и бросили позиции на сумском направлении при приближении подразделения ВС РФ, также сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Пункты временной дислокации (ПВД) с иностранными наемниками и тренировочные лагеря ВСУ поражены ударами в Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Удары нанесены в Черниговской области на Украине по узлам энергоснабжения и складам, используемым в интересах ВСУ, в том числе для переброски резервов, также сообщил РИА Новости Лебедев.
Российские войска застали врасплох группу бывших заключенных в рядах ВСУ на красноармейском направлении - боевики не пожелали сдаваться и были ликвидированы, сообщил РИА Новости российский военнослужащий с позывным "Байкал".
Боевая работа расчета самоходного миномета 2С4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Востока"
Вчера, 12:18

Украина и Венгрия

Когда большинство стран Европы примет решение ввязаться в войну, у Венгрии хватит сил противостоять этому и остаться в стороне, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью порталу Hetek.
Венгрия имеет право не хотеть быть в одном союзе с Украиной и заявить, что Евросоюз не будет расширяться в сторону Украины, несмотря на то, что почти все остальные страны сообщества утверждают, что хотели бы принять Киев, отметил глава венгерского правительства.
Украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране, также заявил Орбан.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют в Венгрии
Вчера, 15:00
Будапешт заинтересован в существовании Украины в качестве буферной зоны между Венгрией и Россией, добавил он.
Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой, отметил Орбан.

Россия и СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что почти 23 тысячи добровольцев направлены из республики в зону проведения СВО.
Бойцы ВС РФ группировки "Днепр" обнаружили на позициях ВСУ в Малых Щербаках Запорожской области следы работы женского расчета БПЛА, рассказал боец 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка с позывным "Увар".
Участник СВО из Калининградской области с позывным "Рай" в течение 17 часов один вел бой с разведкой ВСУ численностью в 12 человек, рассказали РИА Новости в Народном фронте.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгород - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Белгородский район подвергся массированной атаке ВСУ
Вчера, 13:35
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
