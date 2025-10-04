Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025
16:15 04.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 04.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.10.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 4 октября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 143 районах.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 88 028 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 351 танк и других бронемашин, 1 592 реактивные системы залпового огня, 30 176 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 43 185 единиц автомобильной техники.
 
