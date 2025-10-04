https://ria.ru/20251004/spetsoperatsiya-2046315369.html
ВСУ провалили четыре контратаки на сумском направлении
ВСУ провели четыре неудавшиеся контратаки в районе Андреевки на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T06:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
2025
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВСУ провалили четыре контратаки в районе Андреевки на сумском направлении