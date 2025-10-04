Рейтинг@Mail.ru
Российские дроны уничтожили боевую бронированную машину ВСУ - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 04.10.2025
Российские дроны уничтожили боевую бронированную машину ВСУ
Российские дроны уничтожили боевую бронированную машину ВСУ
Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа в ходе ночного вылета выследил двигавшуюся на высокой... РИА Новости, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 4 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа в ходе ночного вылета выследил двигавшуюся на высокой скорости боевую бронированную машину ВСУ, вероятно, производства страны НАТО, и точным ударом ее уничтожил, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".
"Расчет ударных беспилотников 56-го ОБСПН 51-й армии ВС РФ, работая ночью в районе Доброполья (ДНР), обнаружил колесную боевую бронированную машину (ББМ) ВСУ, предположительно, производства НАТО. Цель двигалась по дороге с довольно высокой скоростью. Российский оператор FPV-дрона зашел ей в заднюю полусферу, и, обманув РЭБ и обойдя ее "мангал", с пикирования нанес удар в корпус боевой машины противника, полностью ее уничтожив", - сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Икс".
Видео объективного контроля передано в распоряжение агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
