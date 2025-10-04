Российские дроны уничтожили боевую бронированную машину ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 4 окт - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа в ходе ночного вылета выследил двигавшуюся на высокой скорости боевую бронированную машину ВСУ, вероятно, производства страны НАТО, и точным ударом ее уничтожил, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным "Икс".