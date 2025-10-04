Рейтинг@Mail.ru
Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 04.10.2025
10:56 04.10.2025 (обновлено: 11:04 04.10.2025)
Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС
в мире
хамас
сша
палестина
дональд трамп
сектор газа
израиль
сша
палестина
сектор газа
израиль
в мире, хамас, сша, палестина, дональд трамп, сектор газа, израиль
В мире, ХАМАС, США, Палестина, Дональд Трамп, Сектор Газа, Израиль
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Согласие палестинского движения ХАМАС на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа не включает в себя вопрос сдачи оружия сопротивления, это возможно только после образования полноценного государства Палестина с национальной армией, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой движения ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление. Сдача оружия возможна только тогда, когда будет создано полноценное палестинское государство, обладающее правом принятия решений и национальной армией, способной защитить палестинцев", - сказал Килани.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Источник: Израиль готовится к обсуждению деталей плана Трампа
Вчера, 09:37
 
В миреХАМАССШАПалестинаДональд ТрампСектор ГазаИзраиль
 
 
