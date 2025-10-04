Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет установлен органами местного самоуправления, нормы законопроекта касаются только пустующих помещений в многоквартирных домах (МКД) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.

Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности, нарушению теплового контура дома.

"Да, будут", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос агентства, будут ли собственника жилья заранее извещать о возможном признании квартиры в МКД пустующей.

Сенатор является одним из авторов законопроекта.

« "Порядок признания помещения пустующим, в том числе порядок извещения собственников, будет установлен органами местного самоуправления", - уточнил он.

Политик также отметил, что решение об указании долгов по ЖКХ как одного из критериев признания помещения пустующим было принято на межведомственном совещании, в котором участвовали представители заинтересованных федеральных органов.

« "Напомню, что это один из критериев", - сказал глава комитета СФ.

По его словам, по совокупности для признания помещения пустующим должно быть два основания.

В соответствии с законопроектом, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из нескольких общих критериев: "наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся за один год и более; наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более; отсутствие изменения показателей приборов учета потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года; наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих в соответствующих жилых помещениях, а именно отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения".

Шевченко также отметил, что законопроект, как указано в тексте, касается только пустующих помещений в МКД в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

« "Такая практика может применяться только там и не распространяется на иные регионы", - сказал политик.