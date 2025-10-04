Рейтинг@Mail.ru
16:24 04.10.2025 (обновлено: 16:29 04.10.2025)
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
Собственников квартир будут заранее извещать о признании жилья пустующим
россия
совет федерации рф
госдума рф
общество
россия
россия, совет федерации рф, госдума рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Собственников квартир будут заранее извещать о возможном признании жилья пустующим, порядок признания помещения пустующим, порядок оповещения граждан будет установлен органами местного самоуправления, нормы законопроекта касаются только пустующих помещений в многоквартирных домах (МКД) в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, сказал РИА Новости глава комитета Совфеда по региональной политике Андрей Шевченко.
Ранее сенаторы внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в Жилищном кодексе РФ возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим, если собственник перестает его содержать. По мнению авторов инициативы, если собственники перестают содержать пустующее жилье, это зачастую приводит к нарушению функционирования и износу общедомовых инженерных систем, в частности, нарушению теплового контура дома.
Депутат, член комитета Государственной думы РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Депутат рассказал, какие квартиры в России могут перейти государству
1 октября, 00:00
"Да, будут", - сказал Шевченко, отвечая на вопрос агентства, будут ли собственника жилья заранее извещать о возможном признании квартиры в МКД пустующей.
Сенатор является одним из авторов законопроекта.
«
"Порядок признания помещения пустующим, в том числе порядок извещения собственников, будет установлен органами местного самоуправления", - уточнил он.
Политик также отметил, что решение об указании долгов по ЖКХ как одного из критериев признания помещения пустующим было принято на межведомственном совещании, в котором участвовали представители заинтересованных федеральных органов.
«
"Напомню, что это один из критериев", - сказал глава комитета СФ.
По его словам, по совокупности для признания помещения пустующим должно быть два основания.
В соответствии с законопроектом, жилое помещение в многоквартирном доме может быть признано пустующим, если оно соответствует как минимум двум из нескольких общих критериев: "наличие задолженности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся за один год и более; наличие задолженности по уплате имущественного налога и пеней за два налоговых периода и более; отсутствие изменения показателей приборов учета потребления электрической энергии и водоснабжения за период более одного года; наличие признаков, указывающих на длительное отсутствие проживающих в соответствующих жилых помещениях, а именно отсутствие или неисправность входной двери в жилое помещение, отсутствие остекления окон, отсутствие отопительных приборов вследствие хищения".
Шевченко также отметил, что законопроект, как указано в тексте, касается только пустующих помещений в МКД в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
«
"Такая практика может применяться только там и не распространяется на иные регионы", - сказал политик.
В законопроекте также говорится, что, если иное не предусмотрено другими федеральными законами, "пустующее жилое помещение в многоквартирном доме, от права собственности на которое собственник отказался, является с даты государственной регистрации прекращения права собственности на него собственностью муниципального округа, городского округа, городского или сельского поселения", а если дом находится на межселенной территории, то собственностью муниципального района.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин оценил идею создания отдельного ведомства в сфере ЖКХ
18 сентября, 17:00
 
РоссияСовет Федерации РФГосдума РФОбщество
 
 
