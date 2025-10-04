В Чернигове начались перебои с электроэнергией

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перебои с электричеством зафиксированы в Чернигове на севере Украины после пожара, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По данным издания, ночью в Чернигове прогремели несколько взрывов.
"В городе сильный пожар. Паблики пишут о перебоях со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Позже энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщила о поражении сразу нескольких важных объектов электроснабжения в Черниговской области. О каких именно объектах идет речь, не уточняется. Аварийные отключения коснулись около 50 тысяч потребителей. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения, добавили в компании.
Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов сообщал о двух взрывах в Чернигове. В свою очередь, глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщал о пожаре на месте взрыва.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18