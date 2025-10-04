В Чернигове начались перебои с электроэнергией

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Перебои с электричеством зафиксированы в Чернигове на севере Украины после пожара, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов сообщал о двух взрывах в Чернигове. В свою очередь, глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский сообщал о пожаре на месте взрыва.