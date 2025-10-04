https://ria.ru/20251004/sevastopol-2046360012.html
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт - РИА Новости, 04.10.2025
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил движение после приостановки работы, сообщил городской департамент транспорта. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T14:15:00+03:00
2025-10-04T14:15:00+03:00
2025-10-04T14:15:00+03:00
севастополь
общество
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_9f0934449fdf6cb3ec9349295bdf1627.jpg
https://ria.ru/20241208/transport-1988027508.html
севастополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151182/21/1511822148_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_d1c9467c41917293ff47fdaa3f392d30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество, республика крым
Севастополь, Общество, Республика Крым
В Севастополе возобновил работу морской пассажирский транспорт
В Севастополе возобновили движение катеров и паромов после приостановки