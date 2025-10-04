https://ria.ru/20251004/priyut-2046369867.html
Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета
Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета
Более 650 животных - 497 собак и 154 кошки - забрали из приютов Москвы за прошедшее лето, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.10.2025
москва
Из московских приютов летом забрали 497 собак и 154 кошки