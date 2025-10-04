Рейтинг@Mail.ru
Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета
Хорошие новости
 
15:09 04.10.2025
Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета
Более 650 животных - 497 собак и 154 кошки - забрали из приютов Москвы за прошедшее лето, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 04.10.2025
Более 650 животных из московских приютов обрели хозяев в течение лета

Из московских приютов летом забрали 497 собак и 154 кошки

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Более 650 животных - 497 собак и 154 кошки - забрали из приютов Москвы за прошедшее лето, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Свыше 650 животных из столичных приютов обрели новый дом этим летом... Любящих хозяев обрели 497 собак и 154 кошки из 13 городских приютов, расположенных в разных округах Москвы. Питомцы находили семью в том числе на фестивалях и выставках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что навестить и подобрать питомца можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.
Собаки и кошки из приютов обрели новых хозяев на фестивале "Моспитомец"
18 августа, 08:47
