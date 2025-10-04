Рейтинг@Mail.ru
Правительство компенсирует содержание граждан, вынужденно покинувших дома - РИА Новости, 04.10.2025
13:53 04.10.2025
Правительство компенсирует содержание граждан, вынужденно покинувших дома
Правительство компенсирует содержание граждан, вынужденно покинувших дома
Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома.
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство России приняло законопроект о компенсации регионам расходов на размещение и питание граждан, вынужденно покинувших свои дома.
Заседание кабмина прошло в пятницу.
"Решения, принятые на заседании правительства 3 октября 2025 года... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации... Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на возмещение понесенных в 2024-2025 годах бюджетами субъектов РФ расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации.
Украина Россия МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) Общество
 
 
