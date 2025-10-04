В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании

Возгорание произошло в субботу днем в рабочем поселке Большое Мурашкино, в здании на улице Свободы, 67а, где находится магазин Fix Price.

"В здании обрушилось перекрытие между цокольным и первым этажами. Из-за этого огонь быстро распространился и перешел на кровлю. Пожар локализован на площади 875 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.