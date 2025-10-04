Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании
16:22 04.10.2025 (обновлено: 16:29 04.10.2025)
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании - РИА Новости, 04.10.2025
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании
Сотрудники МЧС тушат пожар в административном здании в Нижегородской области на площади 875 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), fix price
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Fix Price
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в Нижегородской области локализовали на 875 кв м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС тушат пожар в административном здании в Нижегородской области на площади 875 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Возгорание произошло в субботу днем в рабочем поселке Большое Мурашкино, в здании на улице Свободы, 67а, где находится магазин Fix Price.
"В здании обрушилось перекрытие между цокольным и первым этажами. Из-за этого огонь быстро распространился и перешел на кровлю. Пожар локализован на площади 875 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина возгорания будет устанавливаться после полной ликвидации последствий пожара.
В административном здании на востоке Москвы произошел пожар
28 сентября, 15:58
