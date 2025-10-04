https://ria.ru/20251004/pozhar-2046379636.html
В Нижегородской области локализовали пожар в административном здании
Сотрудники МЧС тушат пожар в административном здании в Нижегородской области на площади 875 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T16:29:00+03:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
fix price
нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Fix Price
