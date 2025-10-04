Правительство установило экспортную пошлину на масличный лен

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство установило временную экспортную пошлину на масличный лён и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила Правительство установило временную экспортную пошлину на масличный лён и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила пресс-служба кабмина.

"Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза . Согласно подписанному постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья", - сообщила пресс-служба.

Решение будет действовать до 31 августа 2026 года, оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт.

Амурской области. Также ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведённой на территориях Приморского края

"Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составит 280 тысяч тонн, из Амурской области – 130 тысяч тонн", - сообщили в правительстве.

Мера будет действовать до 31 декабря 2025 года. По данным пресс-службы, она принята с учётом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов.