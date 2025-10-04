Рейтинг@Mail.ru
Правительство установило экспортную пошлину на масличный лен - РИА Новости, 04.10.2025
13:01 04.10.2025
Правительство установило экспортную пошлину на масличный лен
Правительство установило временную экспортную пошлину на масличный лён и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.10.2025
экономика
россия
приморский край
амурская область
евразийский экономический союз
экономика, россия, приморский край, амурская область, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Приморский край, Амурская область, Евразийский экономический союз
Дом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство установило временную экспортную пошлину на масличный лён и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. Согласно подписанному постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья", - сообщила пресс-служба.
Решение будет действовать до 31 августа 2026 года, оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт.
Также ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведённой на территориях Приморского края и Амурской области.
"Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составит 280 тысяч тонн, из Амурской области – 130 тысяч тонн", - сообщили в правительстве.
Мера будет действовать до 31 декабря 2025 года. По данным пресс-службы, она принята с учётом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов.
Отмечается, что оба решения были одобрены на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 20 августа 2025 года.
Экономика Россия Приморский край Амурская область Евразийский экономический союз
 
 
