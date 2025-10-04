Правительство установило экспортную пошлину на масличный лен

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Правительство установило временную экспортную пошлину на масличный лён и утвердило региональные квоты на вывоз кукурузы, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство ввело временную таможенную пошлину на вывоз масличного льна из России за пределы Евразийского экономического союза. Согласно подписанному постановлению, ставка вывозной пошлины составит 10% от таможенной стоимости сырья", - сообщила пресс-служба.
Решение будет действовать до 31 августа 2026 года, оно направлено на стимулирование загрузки мощностей по переработке льна и поддержку оптимального баланса между внутренним рынком и поставками сырья на экспорт.
Также ещё одним постановлением правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз из России за пределы Евразийского экономического союза кукурузы, произведённой на территориях Приморского края и Амурской области.
"Квота на экспорт кукурузы из Приморского края составит 280 тысяч тонн, из Амурской области – 130 тысяч тонн", - сообщили в правительстве.
Мера будет действовать до 31 декабря 2025 года. По данным пресс-службы, она принята с учётом прогнозного баланса производства и потребления кукурузы в Дальневосточном федеральном округе и поможет местным производителям реализовать излишки своей продукции за рубежом при отсутствии спроса со стороны соседних регионов.
Отмечается, что оба решения были одобрены на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции 20 августа 2025 года.
