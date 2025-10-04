Кто такой поручик Ржевский на самом деле: факты и мифы о герое анекдотов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Вадим Минеев. Наверное, не найдется в России человека, который хотя бы раз в своей жизни не слышал анекдот с участием удалого вояки и ловеласа поручика Ржевского. Этот фольклорный персонаж обзавелся всенародной славой, а в городе Долгопрудном ему даже установили жанровую скульптуру. О его реальном прототипе — в материале РИА Новости.

Делит славу с Чапаевым и Штирлицем

Триумфальный путь в широкие массы поручик начал после выхода на экран комедии Эльдара Рязанова "Гусарская баллада" в 1962-м, снятой по пьесе Александра Гладкова.

Великолепно сыгранный актером Юрием Яковлевым комедийный персонаж сильно полюбился советским зрителям. К 1980-м годам он стал одним из трех самых популярных героев анекдотов. Пьедестал поделил с красным командиром Чапаевым и шпионом Штирлицем.

© Мосфильм (1962) Кадр из фильма "Гусарская баллада" © Мосфильм (1962) Кадр из фильма "Гусарская баллада"

С конца 1980-х издано множество сборников о именно поручике. Множество анекдотов с его участием носит весьма пикантный характер, хотя существуют и пристойные.

Одни плевались, другие хохотали

И все же был ли реальный прототип у лихого поручика? Этим вопросом задаются многие краеведы.

Тульский историк Роман Клянин считал, что с конца XIX века в фольклоре могли сохраниться байки о Сергее Ржевском из города Венёва. Хотя он не был поручиком, его хулиганским выходкам мог бы позавидовать любой гусар.

О его похождениях печатали в газетах. Вся Москва хохотала над проделками хулигана.

Однажды он явился на маскарад в картонном костюме печки, надетом на голое тело. На поясе спереди был затоп, сзади отдушник. На дверцах была надпись: "Не открывайте печку, в ней угар".

"Одни плевали, другие хохотали, но весь зал зашумел, и стали собираться толпы. Сергей Семенович только этого и хотел. Явилась полиция, и его с триумфом вывели…" — приводит издание "Аргументы и факты" воспоминания о Сергее Ржевском.

Однако, кроме склонности к "озорству", у него было мало общего с веселым поручиком. Этот Ржевский был не похож на героя анекдотов. Он не пил, ненавидел азартные игры, не танцевал и не умел ухаживать за дамами — в общем, "из него вышел позорный гвардеец", резюмирует в мемуарах его племянница.

"Вышел" из стихотворения

Александр Гладков, бывший автором пьесы "Давным-давно", по которой Эльдар Рязанов снял свой знаменитый фильм, рассказывал: характер поручика Ржевского целиком и полностью взят с лирического героя стихотворения поэта-гусара Дениса Давыдова "Решительный вечер".

Там есть весьма подходящие герою анекдотов строчки: "Проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, и пьяный в Петербург на пьянство прискачу!".

Между тем Денис Давыдов, воспоминания которого читал Гладков, в "Дневнике партизанских действий" рассказывал о встрече с подполковником Павлом Ржевским и его отрядом. Это было в ноябре 1812-го.

Отсюда мнение, что драматург мог сделать подполковника прототипом. Правда, "понизив" гусарского офицера в звании.

© Предоставлено Государственным историческим музеем Знаменитый партизан Денис Давыдов © Предоставлено Государственным историческим музеем Знаменитый партизан Денис Давыдов

О нем не писал Толстой

Многие поколения школьников, наслушавшись анекдотов о том, как поручик ухаживает за Наташей Ростовой и общается с Безуховым и Болконским, безуспешно искали упоминания о нем в романе "Война и мир".

Однако толстовских героев с бравым гусаром объединяет лишь эпоха. Возможно, дело еще в том, что в 1960-е вместе с "Гусарской балладой" на экраны вышла киноэпопея Сергея Бондарчука "Война и мир". И оба произведения смешались в народном сознании.