Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик отметил, что ветер будет юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.

"В воскресенье тепло сохранится, но во второй половине дня могут брызнуть слабые дожди. На следующей неделе погода окончательно испортится, зарядят затяжные осенние дожди, но температурный фон останется на 3-5 градусов выше климатической нормы. Наступит натуральный октябрь", - добавил Тишковец.