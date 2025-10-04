Рейтинг@Mail.ru
Канадский океанариум попросил помощи у властей для спасения белух - РИА Новости, 04.10.2025
11:17 04.10.2025
Канадский океанариум попросил помощи у властей для спасения белух
Канадский океанариум попросил помощи у властей для спасения белух - РИА Новости, 04.10.2025
Канадский океанариум попросил помощи у властей для спасения белух
Канадский океанариум Marineland, расположенный рядом с Ниагарским водопадом, обратился к властям за экстренной помощью в финансировании для спасения 30 белух от РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T11:17:00+03:00
2025-10-04T11:17:00+03:00
2025
Новости
в мире, оттава, канада
В мире, Оттава, Канада
Канадский океанариум попросил помощи у властей для спасения белух

Канадский океанариум попросил помощи у властей в спасении 30 белух от усыпления

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБелуха
Белуха - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Белуха. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Канадский океанариум Marineland, расположенный рядом с Ниагарским водопадом, обратился к властям за экстренной помощью в финансировании для спасения 30 белух от неизбежного усыпления из-за нехватки финансирования после запрета властей перевезти их в Китай, сообщает телеканал CTV.
"Marineland обратился к Оттаве с просьбой о предоставлении экстренного финансирования для кормления и ухода за последними в стране содержащимися в неволе китами, заявив, что в противном случае неизбежно их усыпление, что станет прямым следствием решения министра рыболовства отказать в выдаче разрешений на вывоз белух из страны", - говорится в сообщении телеканала.
Речь идет о 30 белухах.
Отмечается, что океанариум, который уже несколько лет выставлен на продажу, сталкивается с серьезными долгами и не имеет достаточных средств для продолжительного содержания и лечения китов.
При этом ранее министерство рыболовства Канады выдало запрет на перевоз белух в океанариум в Китае, который руководство рассматривало как альтернативу для спасения белух. По словам руководства, в таком случае у них остается только вариант усыпить китов, либо надеяться на экстренную поддержку властей как в финансировании, так и в поиске других направлений для вывоза млекопитающих.
