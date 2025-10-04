https://ria.ru/20251004/obstrely-2046323855.html
В Белгородской области 20 человек погибли из-за обстрелов ВСУ за месяц
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе в результате атак ВСУ за сентябрь погибли 20 человек, 185 ранены. РИА Новости, 04.10.2025
В Белгородской области 20 человек погибли из-за обстрелов ВСУ за месяц
