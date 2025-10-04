Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху лично одобрил операции против "Флотилии" Тунберг, пишут СМИ
02:53 04.10.2025
Нетаньяху лично одобрил операции против "Флотилии" Тунберг, пишут СМИ
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично дал добро на прошедшие в сентябре военные операции против двух судов "Флотилии" шведской активистки Греты Тунберг,... РИА Новости, 04.10.2025
Нетаньяху лично одобрил операции против "Флотилии" Тунберг, пишут СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху лично дал добро на прошедшие в сентябре военные операции против двух судов "Флотилии" шведской активистки Греты Тунберг, утверждает телеканал CBS со ссылкой на двух представителей американской разведки.
Направлявшаяся в сектор Газа "Глобальная флотилия Сумуда", в миссии которой участвовала Тунберг, 9 сентября заявила, что одно из ее судов было атаковано, предположительно, беспилотником, все пассажиры и экипаж в безопасности. Ливанский телеканал Al Mayadeen 10 сентября сообщил, что самый крупный корабль "Флотилии свободы", которая направлялась в сектор Газа с целью прорыва блокады, атакован беспилотником в порту Туниса.
"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале прошлого месяца лично одобрил военные операции против двух судов, входивших в состав флотилии, направлявшейся в Газу, перевозившей гуманитарную помощь и пропалестинских сторонников, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг", - говорится в сообщении телеканала.
По словам источников, 8 и 9 сентября израильские военные запустили беспилотники с подводной лодки и сбросили зажигательные устройства на суда, пришвартованные у порта Сиди-Бу-Саид в Тунисе, что привело к пожару.
