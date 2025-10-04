https://ria.ru/20251004/myunkhen-2046297041.html
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты
2025-10-04T00:19:00+03:00
2025-10-04T00:19:00+03:00
2025-10-04T00:53:00+03:00
в мире
мюнхен
германия
мюнхен
германия
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за беспилотников
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости.
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за сообщения о беспилотниках, передает агентство Рейтер
со ссылкой на пилота воздушного судна, вылет которого был отменен.
"Обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена
были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники", - пишет агентство.
Пилот также сообщил, что в воздухе находятся полицейские вертолеты.
Рейтер передает, что закрытие взлетно-посадочных полос подтвердил также представитель полиции аэропорта, однако, по его словам, причина пока неясна.
Позднее воздушная гавань выпустила пресс-релиз, согласно которому управление безопасности полетов ФРГ (DFS) вечером 3 октября приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за получения неподтвержденной информации о беспилотниках. Отмечается, что мера введена в качестве предосторожности.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии
на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.