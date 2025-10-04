Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты
00:19 04.10.2025 (обновлено: 00:53 04.10.2025)
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты
Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты
в мире
мюнхен
германия
мюнхен
германия
в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия
© AP Photo / Matthias SchraderАэропорт Мюнхена
Аэропорт Мюнхена - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Аэропорт Мюнхена. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за сообщения о беспилотниках, передает агентство Рейтер со ссылкой на пилота воздушного судна, вылет которого был отменен.
"Обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники", - пишет агентство.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
СМИ рассказали о дронах над аэропортом в Мюнхене и объектом бундесвера
Вчера, 20:22
Пилот также сообщил, что в воздухе находятся полицейские вертолеты.
Рейтер передает, что закрытие взлетно-посадочных полос подтвердил также представитель полиции аэропорта, однако, по его словам, причина пока неясна.
Позднее воздушная гавань выпустила пресс-релиз, согласно которому управление безопасности полетов ФРГ (DFS) вечером 3 октября приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за получения неподтвержденной информации о беспилотниках. Отмечается, что мера введена в качестве предосторожности.
Вечером в четверг управление воздушного движения Германии на несколько часов ограничило полеты в аэропорту Мюнхена из-за нескольких случаев обнаружения дронов неизвестного происхождения. Дроны, согласно сообщению газеты Bild, якобы летали и над "инновационным центром" немецкого бундесвера на аэродроме в Эрдинге неподалеку от города.
Международный аэропорт имени Анри Коанды в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Аэропорт Бухареста приостановил работу из-за беспилотника
29 сентября, 09:12
 
В мире
 
 
