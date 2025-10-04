Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за сообщения о беспилотниках, передает агентство Аэропорт Мюнхена второй раз за 24 часа приостановил полеты из-за сообщения о беспилотниках, передает агентство Рейтер со ссылкой на пилота воздушного судна, вылет которого был отменен.

"Обе взлетно-посадочные полосы в аэропорту Мюнхена были закрыты вечером в пятницу во второй раз менее чем за 24 часа… снова были замечены беспилотники", - пишет агентство.

Пилот также сообщил, что в воздухе находятся полицейские вертолеты.

Рейтер передает, что закрытие взлетно-посадочных полос подтвердил также представитель полиции аэропорта, однако, по его словам, причина пока неясна.

Позднее воздушная гавань выпустила пресс-релиз, согласно которому управление безопасности полетов ФРГ (DFS) вечером 3 октября приостановило полеты в аэропорту Мюнхена из-за получения неподтвержденной информации о беспилотниках. Отмечается, что мера введена в качестве предосторожности.