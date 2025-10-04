"Не бьют только по лицу". Как россиянок превращают в рабынь в Азии

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Обещание карьеры модели, забор с колючей проволокой и пытки — на днях стало известно об освобождении очередной россиянки, которую удерживали в мошенническом кол-центре в Мьянме. В этой стране, а также Таиланде, Лаосе, Камбодже есть целые подпольные "города", где трудятся тысячи "скамеров". Многих заманивают сюда обманом, а потом заставляют "разводить" богатых иностранцев. За отказ участвовать в преступной схеме могут подвесить за ноги или отхлестать шнуром от компьютера. РИА Новости поговорило с москвичкой, которая провела там несколько месяцев и самостоятельно выбралась на свободу.

Работа в кандалах

Ольга (имя изменено) по образованию художник. В декабре 2024-го путешествовала по Таиланду. Деньги заканчивались, решила найти подработку. В местном чате наткнулась на объявление о поиске "офисных сотрудников в китайскую компанию, находящуюся на территории Мьянмы".

"Агент уверял, что я буду заниматься консультациями по крипте, даже высылал информацию о биржах. Я все это усердно учила", — рассказывает собеседница РИА Новости. И добавляет: "Если честно, у меня была мечта — открыть собственную арт-студию. Потому и приняла предложение".

К месту "работы" ее везли ночью: на лодке переправили через реку Таунжин, разделяющую Таиланд и Мьянму, потом пересадили в машину с автоматчиками. "Конечно, это меня насторожило. Но агент успокоил по телефону: в стране чрезвычайное положение, без охраны никуда".

Через несколько часов заехали на частную территорию, огороженную забором с колючей проволокой. Как позднее поняла Ольга, это была перевалочная база, откуда и распределяли по кол-центрам.

У КПП она заметила кандалы. "На мой вопрос "зачем эти штуки" охранники ухмыльнулись: "Усмиряли одного африканца — пытался бежать".

"Жертву могли вести месяцами"

Высокие бетонные стены, колючая проволока по периметру — похоже на военную базу или тюрьму. Так выглядят все мошеннические парки. Несколько жилых зданий, где ютятся сотрудники — по восемь-десять человек в комнате. "Офис" — отдельно.

Суть работы россиянке объяснили сразу. Низшее звено — так называемые тайперы (type (англ.) — "печатать, набирать текст"). Они искали богатых иностранцев и вступали с ними в переписку. Конечная цель — заставить жертву перевести деньги под видом инвестиций в криптовалюту.

"Тайперы — в основной китайцы, граждане Мьянмы или африканцы. Английского не знают, все диалоги прогоняют через бот-переводчик. Жертву могут вести месяцами, втираясь в доверие", — рассказывает Ольга.

Если же клиент сомневался, в игру вступали "модели".

"От меня требовалось по голосовой или видеосвязи созвониться с иностранцем и "посветить лицом": пусть убедится, что общается не с ботом. Для этого придумывали какую-то легенду. Допустим, я немка, занимаюсь дизайном одежды. А состояние сколотила на крипте. И его научу — надо лишь немного вложиться".

Обманывают тайперы в основном европейцев и американцев. Однако в последнее время появились и схемы, ориентированные на Россию. Вложиться предлагают не только в крипту, но и поставку товаров из Китая.

"Первое время я не понимала, как вообще люди могут вестись на подобное. Но на моих глазах один немецкий пенсионер дважды перечислил тайперу-китайцу серьезную сумму в евро", — говорит Ольга.

"Внутри есть даже публичный дом"

Не все попадают в кол-центры обманом. Немало и тех, кто целенаправленно приезжает подзаработать, позарившись на высокие зарплаты. Тайперам обещают 1200 долларов в месяц, "моделям" — пять тысяч. Но этих денег никто не видит.

"Первым делом сотруднику выставляют огромный счет: якобы за дорогу. У меня был долг 100 тысяч батов (около 260 тысяч рублей), — продолжает Ольга. — Пока его не выплатишь, за ворота не выпустят. Паспорта, естественно, забирают".

Есть и система штрафов. Так, за опоздание на десять минут у модели вычитают пять тысяч батов (12 500 рублей). А львиная доля заработка уходит на жизнь за колючей проволокой. По сути, это город в городе: магазины, кафе, фруктовые лавки, даже публичный дом. Но цены космические. Манго, например, стоило 300 батов (около 700 рублей). Пачка сигарет столько же. Ольга вела очень скромный образ жизни, однако от зарплаты все равно почти ничего не осталось.

Шнур как средство воспитания

Она была в так называемом белом парке, где есть администрация, внутренний трудовой кодекс. Но немало в Азии и "черных" кол-центров, где царит беспредел. И соискатели не знают, куда попадут. Своего рода лотерея.

"Я познакомилась с русской девочкой, которую перевели к нам из самого страшного парка. Телесные наказания там — обычное дело. "Моделей" не били по лицу, чтобы не испортить "товарный вид", но могли связать и подвесить за ноги".

В "черных" парках нередки самоубийства. Впрочем, и в "белых" бывают физические наказания. Однажды на глазах Ольги тайпера-китайца босс до гематом отхлестал шнуром от компьютера.

Для усмирения недовольных в любом парке, даже "белом", есть тюрьма. Россиянка туда попала после того, как попыталась выбить обещанную зарплату.

"Небольшая комната без мебели. Провинившиеся сидят прямо на бетонном полу. Моими соседями по камере были два китайца и китаянка — они там провели неделю", — вспоминает собеседница РИА Новости.

Она же сымитировала нервный срыв, и ее перепродали в другой парк.

"Почему я решила бежать? Наверное, звучит наивно, но для меня самым страшным было потерять совесть, стать одной из тех, для кого обман — это норма. А таких там хватает. Да, кажется неправдоподобным, но некоторые едут туда по второму, третьему разу, в том числе из России. Китайцы — толпами, хотя на родине им за это грозит тюрьма".

"Освободили десять тысяч иностранцев"

Большинство парков находится в труднодоступных районах на границе между Таиландом, Мьянмой и Лаосом — в так называемом Золотом треугольнике. Контролируются они "транснациональными преступными группировками" — сказано на сайте посольства России в Мьянме.

Масштаб проблемы поражает. За два года в ходе совместных операций Таиланду и Мьянме удалось освободить около десяти тысяч иностранцев, обманом вовлеченных в кибермошенничество.

Но, утверждает Ольга, это лишь капля в море. "Даже в моем маленьком парке работали несколько тысяч человек. А в каждом городе вдоль границы таких десятки. И прибыль у них миллиардная".

В консульском отделе посольства России в Мьянме отмечают, что к ним регулярно поступают обращения, связанные с похищением и удержанием граждан России. В диппредставительстве призывают с осторожностью относиться к любым объявлениям о наборе сотрудников на высокооплачиваемые должности — особенно в сфере туризма, бизнес-администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса. Очень вероятно, что за этим стоят преступники.