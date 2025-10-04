Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео" - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/moshennichestvo-2046334415.html
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео" - РИА Новости, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"
Мошенники стали рассылать на почту письма с фейковыми предложениями от "М.Видео", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:13:00+03:00
2025-10-04T10:13:00+03:00
м.видео
лаборатория касперского
эльдорадо
россия
общество
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20251004/moshenniki-2046307689.html
https://ria.ru/20251002/moshenniki-2045759626.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
м.видео, лаборатория касперского, эльдорадо, россия, общество, мошенники, мошенничество
М.Видео, Лаборатория Касперского, Эльдорадо, Россия, Общество, мошенники, Мошенничество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"

Мошенники стали рассылать письма с фейковыми предложениями от "М.Видео"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мошенники стали рассылать на почту письма с фейковыми предложениями от "М.Видео", передает корреспондент РИА Новости.
Так, злоумышленники объявляют об особой акции, ее сроках, обещают "эксклюзивные предложения", такие как скидки до 50% и бесплатную доставку. Также в письме содержится ссылка на фишинговый сайт.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогом
Вчера, 03:36
Специалист по анализу спама из "Лаборатории Касперского" Анна Лазаричева рассказала агентству, что схема ориентирована на широкую аудиторию. Если человек перейдет по ссылке, то окажется на поддельном ресурсе, похожем на сайт магазина.
Эксперт предупредила, что на фальшивом сайте товары будут предлагать с подозрительно большими скидками. При попытке оформить заказ пользователя перенаправят на поддельную страницу для ввода данных карты, чтобы похитить деньги.
В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками использовать ее бренды для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Служба безопасности отслеживает подозрительную активность и блокирует мошеннические ресурсы. Там отметили, что настоящие письма от "М.Видео" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мошенники стали использовать мессенджер Chatti для обмана россиян
2 октября, 03:52
 
М.ВидеоЛаборатория КасперскогоЭльдорадоРоссияОбществомошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала