Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с акциями от "М.Видео"

Мошенники стали рассылать на почту письма с фейковыми предложениями от "М.Видео", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.10.2025
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мошенники стали рассылать на почту письма с фейковыми предложениями от "М.Видео", передает корреспондент РИА Новости.
Так, злоумышленники объявляют об особой акции, ее сроках, обещают "эксклюзивные предложения", такие как скидки до 50% и бесплатную доставку. Также в письме содержится ссылка на фишинговый сайт.
Специалист по анализу спама из "Лаборатории Касперского
" Анна Лазаричева рассказала агентству, что схема ориентирована на широкую аудиторию. Если человек перейдет по ссылке, то окажется на поддельном ресурсе, похожем на сайт магазина.
Эксперт предупредила, что на фальшивом сайте товары будут предлагать с подозрительно большими скидками. При попытке оформить заказ пользователя перенаправят на поддельную страницу для ввода данных карты, чтобы похитить деньги.
В "М.Видео-Эльдорадо" рассказали агентству, что компания регулярно сталкивается с попытками использовать ее бренды для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Служба безопасности отслеживает подозрительную активность и блокирует мошеннические ресурсы. Там отметили, что настоящие письма от "М.Видео
" и "Эльдорадо" всегда приходят с официальных доменов компании.