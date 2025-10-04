В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Пятилетний ребенок, просунувший голову в полуоткрытое окно автомобиля, повис на стекле и погиб в Теньгушевском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

По предварительным данным, днем 3 октября пятилетний ребенок находился на улице возле дома. Рядом стоял припаркованный легковой автомобиль с приоткрытым окном.

"Мальчик через окно засунул голову в салон, сорвался и повис на стекле. Пострадавший сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказываемую помощь, скончался", - говорится в сообщении.