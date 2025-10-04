Рейтинг@Mail.ru
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/mordoviya-2046351407.html
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины - РИА Новости, 04.10.2025
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины
Пятилетний ребенок, просунувший голову в полуоткрытое окно автомобиля, повис на стекле и погиб в Теньгушевском районе, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T13:06:00+03:00
2025-10-04T13:06:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg
https://ria.ru/20250922/moskva-2043510151.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4bd90b2b5de1ec1c76282aed32faab85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины

В Мордовии пятилетний мальчик повис на стекле автомобиля и умер

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Пятилетний ребенок, просунувший голову в полуоткрытое окно автомобиля, повис на стекле и погиб в Теньгушевском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
По предварительным данным, днем 3 октября пятилетний ребенок находился на улице возле дома. Рядом стоял припаркованный легковой автомобиль с приоткрытым окном.
"Мальчик через окно засунул голову в салон, сорвался и повис на стекле. Пострадавший сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказываемую помощь, скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи СК устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
В Новой Москве трехлетний ребенок, оставленный без присмотра, выпал из окна
22 сентября, 13:18
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала