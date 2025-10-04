https://ria.ru/20251004/mordoviya-2046351407.html
В Мордовии умер ребенок, повиснув на приоткрытом окне машины
Пятилетний ребенок, просунувший голову в полуоткрытое окно автомобиля, повис на стекле и погиб в Теньгушевском районе, сообщает следственное управление СК РФ по РИА Новости, 04.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт - РИА Новости. Пятилетний ребенок, просунувший голову в полуоткрытое окно автомобиля, повис на стекле и погиб в Теньгушевском районе, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.
По предварительным данным, днем 3 октября пятилетний ребенок находился на улице возле дома. Рядом стоял припаркованный легковой автомобиль с приоткрытым окном.
"Мальчик через окно засунул голову в салон, сорвался и повис на стекле. Пострадавший сразу же был доставлен в медицинское учреждение, где, несмотря на оказываемую помощь, скончался", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности). Следователи СК
устанавливают причины и все обстоятельства произошедшего.